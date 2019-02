1 | 15

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, muhabirlerin “Sevgililer Günü'nde neler yaptınız?” sorusuna Begüm Kütük, “Bizde öyle günler yok. Başbaşa her zamanki gibi oturduk. Sevene her gün sevgililer günü bizce. Biz birlikte olalı 14 yıl olmuş, her zaman aynı heyecan ve sevgi ile birbirimize bakıyoruz" diyerek eşi Erdil Yaşaroğlu’na sarıldı.