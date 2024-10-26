Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hatay'ın tamamına selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bugün kardeşlik, barış ve tarih şehrimiz Hatay'da çok önemli bir tören için birlikteyiz. Hatay 1 Nisan'da gerçek belediyecilikle tanıştı. Şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bundan 7 ay önce çok çekişmeli geçen bir yerel yönetimler seçimi yaşadık. En fazla örselenen, tartışılan şehirlerimizin başında Hatay geliyordu. Üzüntü verici hadiselere şahit olduk. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken başkaları kendi aralarında koltuk kapmaca oynuyordu. Hatay bakımsızlığa terk edilmişti. Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimizin çığlıklarına kulak verdik.

Sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki milletvekilleriyle beraber inşallah çift göz de olacak dört göz de olacak, cumhurbaşkanıyla beraber burası tekrar ayağa kalkacak. Büyükşehir belediyesiyle birlikte toplam 8 ilçemiz emin ve ehil ellere teslim edildi. Hatay halkına gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Oy yoksa hizmet de yok diyenlerden değil, Hataylı kardeşlerimizin tamamına hizmet götürenlerden olacağız. Bizde ayrımcılık olmaz. Siz bize inandınız, bize itimat ettiniz. İnşallah biz de her günü fırsat bilecek, sizlere aşkla hizmet edeceğiz.

6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için dinlenmeden çalışıyoruz. İktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına yerleştirmektir. Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine yönlendirdik. Türkiye 6 Şubat'ta tam anlamıyla asrın felaketini yaşamıştır. Haiti'deki depremden 15 kat büyük enerji ortaya çıkaran bir depremle sarsıldık. Bu depremden Hatayımız başta olmak üzere 11 ilimizde büyük yıkım oluştu. O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği yaşadık. Yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. Depremin hemen ardından 3 ayda 180 bin konutumuzun yapımına başladık. 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. 1900 şantiyede ve 4333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz çalışıyor. 350 bin 430 konut ve iş yerinin ihalesini yaptık. 18 bin 404'ü Hatay'da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik. Bugün de toplam 29 bin 311 yuvamızın daha kuralarını çekip hak sahiplerine teslim ediyoruz. 130 bininci afet konutumuzun anahtarlarını teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yeni evlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibimiz var. 11 ilde ise 442 bin 709 hak sahibi bulunuyor. Bu yıl 201 bin 688 ev ve iş yerimizin daha teslimini yapacağız. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız.

Biz meydanlarda verdiğimiz sözü unutanlardan değiliz, sözlerine sadık bir yönetimiz. Biz bir şeyi yapacağız dersek Allah'tan bir mani olmazsa yaparız. AFAD yardımıyla nakdi yardımlarımızın toplamı 36 milyar 150 milyon lirayı aştı. Devlet millet el ele vermiş durumdayız. Bu vesilesiyle depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Alın teri döken mimar, mühendis, işçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Desteklerini esirgemeyen Baykar'a, Doğuş Grubu'na, Türkiye İş Bankası'na ve tüm hayırseverlere kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.