Erzincan haberleri: Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü! | Son dakika haberleri

Erzincan haberleri: Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü! | Son dakika haberleri

Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü! Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle tamamen yandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 26.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:14 facebook

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