Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
Gaziantep'te, okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı 8 yaşındaki Merve Kocu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Gaziantep'te kaza, dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya (8), okul çıkışında yürüyerek eve gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen taksi çarptı.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocu, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
MERVE HAYATA TUTUNAMADI
Tedaviye alınan Kocu, sabah saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kocu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.