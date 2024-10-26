İsrail, İran'a hava saldırısı gerçekleştirdi

İsrail, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından tüm dünyanın beklediği karşı saldırısını gece yarısı gerçekleştirdi.

İsrail'in, İran'a yönelik düzenlediği misilleme saldırısı 3.5 saat sürerken, operasyon 3 dalga halinde 20 noktayı kapsadı.

Başta İran'ın başkenti Tahran olmak üzere Huzistan ve İlam eyaletleri vurulurken, Suriye'nin başkenti Şam ve Humus kenti de vuruldu.

İsrail, operasyonun başarıyla sonuçlandığını ve İran'da 20 noktadaki onlarca stratejik askeri tesisin vurulduğunu açıkladı.

İran, İsrail'in 20 noktayı vurduğu bilgisini yalanlarken, hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısını büyük ölçüde engellediğini, ölü veya yaralı olmadığını, hasarın 'sınırlı' seviyede kaldığını duyurdu. İran, İsrail'in zayıf bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bunu açıklamalarla büyütmeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'a yönelik saldırının sona erdiği belirtilerek, "Uçaklarımız güvenli bir şekilde eve döndü." denildi. İran ise İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduklarını ve "orantılı karşılık" verileceğini bildirdi.

Saldırılar sırasında ülkedeki tüm uçuşları askıya alan İran, ülke genelinde uçuşların yerel saatle 09.00 itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.

Dünyadan tepkiler

Beyaz Saray, İsrail'in saldırısı öncesi Başkan Biden ve Demokratların Başkan adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bilgilendirildiğini duyurdu. İsrail'in yanında olduklarını ve saldırının İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu açıklayan Beyaz Saray'dan, "İsrail, İran saldırısına karşılık verdi ve bizim açımızdan bu noktada sona ermeli. İran karşılık verirse, İsrail'i savunacağız" açıklaması geldi.