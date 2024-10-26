Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullanıyor | Dış Haberler

        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullanıyor

        ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 03:24 Güncelleme: 26.10.2024 - 03:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin Anadolu Ajansı'na yazılı açıklama yaptı.

        İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.

        Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.

        İsrail'den İran'a misilleme!
        İsrail'den İran'a misilleme! Haberi Görüntüle

        İSRAİL, ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİ

        İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini bildirdi.

        Haberde, "İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

        KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a misilleme!
        İsrail'den İran'a misilleme!
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullanıyor
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullanıyor
        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası