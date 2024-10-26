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        İran: İsrail saldırılarında sınırlı hasar meydana geldi

        İran, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 06:51 Güncelleme: 26.10.2024 - 06:57
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        İran: İsrail saldırılarında sınırlı hasar meydana geldi
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        İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.

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        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

        İran medyası, gece saatlerinde İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

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        Saldırılardan bir kaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyuldu. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını belirtti.

        Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını bildirdi.

        İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı bilgisinin olmadığını kaydetti.

        İsrail ordusu ise İran'a yönelik düzenledikleri saldırının tamamlandığını açıkladı.

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