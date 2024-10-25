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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk ameliyat oldu! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk ameliyat oldu!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 51 yaşındaki çalıştırıcının başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:10
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        Okan Buruk ameliyat oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'a Okan Buruk'tan üzücü haber geldi.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşadığı apandisit rahatsızlığı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adamın başarılı bir apandisit ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.

        Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

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        DERBİDE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MI?

        Okan Buruk'un son durumuyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı. Okan Buruk'un ameliyat olduğu hastaneden son bilgileri paylaşan Çelik şu ifadeleri kullandı:

        "Okan Buruk'un yarın taburcu edilme ihtimalinin yüksek olduğu bilgisi şu an elimizde. Ancak apandisit ameliyatı nedeniyle 2 gün boyunca uzun süreler ayakta durması bir risk teşkil ediyor. Bu nedenle yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek antrenmanlarda takımın başında yardımcı antrenörler İrfan Saraloğlu ile Ismael Garcia Gomez'in bulunması yüksek ihtimal. Beşiktaş derbisinde ise Okan Buruk'un takımın başında bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu da ifade edebiliriz."

        BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

        "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk’un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik.

        Okan Buruk’un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

        TFF'DEN MESAJ

        Apandisit rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede operasyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geçmiş olsun mesajı geldi.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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