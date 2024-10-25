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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun gayet farkındayız. Bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindeyiz. Güvenlik toplantımızda atacağımız adımları detaylıca ele aldık. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez. Oyunlarını başlarına yıkacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:28
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

        "BİZE GERİ ADIM ATTIRAMAZLAR"

        "Önceki gün TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde menfur bir terör saldırısı düzenlendi. Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bize geri adım attıramazlar. Türkiye tüm tehditleri kaynağında bertaraf edecek.

        "SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERDİK"

        Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak. En sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. Saldırıya misliyle karşılık verdik. Suriye ve Irak'ta terör hedeflerini imha ediyoruz. Kalleş teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz.

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        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"

        Kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindeyiz. Güvenlik toplantımızda atacağımız adımları detaylıca ele aldık. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez. Oyunlarını başlarına yıkacağız.

        "SOSYAL MEDYA OPERASYON AYGITI GİBİ"

        Terörün gayesi sadece kan dökmek değildir, toplumda korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde bazı çevreler bilerek veya bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına yardım ediyor. Sosyal medya operasyon aygıtı gibi. Hassasiyetler ülkemize gelince esirgeniyor. Bizi asıl üzen böyle meselelerde daha çok sorumlu çok daha titiz yayın yapmasını beklediğimiz yazılı görsel medyamızdır. Son dönemde medyamız bu hadiselerde kötü bir sınav veriyor. Sorumsuz yayınları TUSAŞ'ta gördük. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok.

        "MÜŞTEREK DURUŞU TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

        Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz.

        "SAVUNMA SANAYİMİZ CİDDİ BİR REKORA İMZA ATTI"

        Fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması dikkate değerdir. Türkiye global savunma sanayii sektöründe güçlü bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı.

        ÇELİK KUBBE AÇIKLAMASI

        Çelik Kubbe ile ve diğer pek çok projemizle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Birilerinin Demir kubbesi olabilir bizim de Çelik Kubbe'miz var. Öte yandan TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde de edindiğimiz kabiliyetleri, Ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması Haberi Görüntüle
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