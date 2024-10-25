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        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca Amerikan yerlisi çocukları asimile etmek için sistematik bir çabayla dillerini ve kültürlerini ellerinden alan yüzlerce yatılı okulun rolü nedeniyle resmen özür diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 23:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 23:32
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        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
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        ABD Başkanı Joe Biden, Arizona eyaletinin Phoenix kentini ziyaret ederek, burada Gila Crossing adlı tarihi okulda, ülkesinin yerli çocuklarının asimilasyonundaki rolüyle ilgili konuşma yaptı.

        "YAPTIKLARIMIZ İÇİN ABD BAŞKANI OLARAK RESMEN ÖZÜR DİLİYORUM"

        Biden, "Yaptıklarımız için ABD Başkanı olarak resmen özür diliyorum. Bunun çoktan zamanı gelmişti." dedi.

        Bu açıklamayla ilk kez bir ABD başkanı, yıllar boyunca yatılı okullara gitmeye zorlanan on binlerce Amerikan yerlisi çocuğun maruz kaldığı davranışlar için özür dilemiş oldu.

        Biden'a eşlik eden ve New Mexico'daki Pueblo of Laguna kabilesinin bir üyesi olan, dedesi ve büyük dedesi de bu yatılı okullara gönderilen ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland de bu özür açıklamasının Amerikalı yerliler için çok değerli olduğunu vurguladı.

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        Haaland, "Federal hükümetimizin bu konuda başarısız olduğunu biliyoruz. Dilimizi, geleneklerimizi ve yaşam tarzlarımızı bozma konusunda başarısız oldu, bizi yok etme konusunda başarısız oldu çünkü biz sebat edip direndik." ifadesini kullandı.

        Amerikan yerlisi çocukların gittiği Gila Crossing adlı okuldaki törene Tulalip Kabilesi vatandaşı ve Ulusal Amerikan Yerlileri Yatılı Okul İyileştirme Koalisyonu'nun Başkanı Deborah Parker ve bölgede yaşayan çok sayıda Amerikalı yerli topluluk üyesi katıldı.

        Parker da konuyla ilgili açıklamasında, "Bu okullar, dil ve kültür kaybına, çocukların ailelerinden ayrılmasına yol açan asimilasyon ve kültürel soykırım araçlarıydı." diye konuştu.

        BAKANLIĞIN RAPORU GÜNDEMİ SARSMIŞTI

        ABD İçişleri Bakanlığının kısa süre önce açıklanan raporuna göre bu okullarda en az 973 çocuğun kötü muamele ve koşullar nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Raporda, pek çok çocuğun fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete maruz kaldığı, hayatını kaybeden çocukların gömüldüğü ülke genelinde toplam 74 toplu mezar olduğu belirtilmişti.

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        ABD hükümeti, 1819'dan 1969'a kadar 37 eyalette 400'den fazla federal Amerikan yerlisi yatılı okulunu yönetmiş ya da kiliselere ve dini gruplara bu okullar için para ödemişti.

        Kızılderili Medeniyeti Yasası'nın 1819'da çıkarılmasıyla ABD çapında Kızılderili yatılı okulları kurmak ve desteklemek için yasalar çıkarılmıştı. 1996 yılına kadar Kızılderili çocuklar asimilasyon için bu yatılı okullara gitmeye zorlanmıştı.

        ABD ve Kanada'da, Amerika kıtasının yerli halkının çocuklarının, asimile edilmek üzere devlet tarafından finanse edilen Hristiyan okullarına gitmesi gerekiyordu. Bu çocuklar aynı zamanda zorla Hristiyanlığa geçiriliyor ve dillerini konuşmalarına izin verilmiyordu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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