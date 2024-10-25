Ümraniye'de Müdür Yardımcısına bıçak çeken ortaokul öğrencisi savcılığa sevk edildi
Dün Ümraniye'de korkulu dolu anlara sebebiyet veren ortaokul öğrencisi okulda Müdür Yardımcısına bıçak çekmişti. Öğretmenler tarafından zorla durdurulan öğrenci ihbar üzerine gözaltına alınmıştı. Okulda yaşananları gündeme taşıyıp tehlikeye dikkat çeken haberturk.com'un haberinin ardından harekete geçildi. Gözaltına alınan öğrenci emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi
İstanbul Ümraniye'deki Yunus Emre Ortaokulu'nun 7. Sınıf öğrencisi K.Ş.'nin okul içerisinde yaşadığı sorunlardan dolayı Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.
"ÇOCUĞUNUZUN BAKICISI DEĞİLİM"
İddiaya göre dün öğle saatlerinde Müdür Yardımcısı S.M.U., okul bahçesinde öğrenciyle birlikte ailesinin gelmesini beklerken, K.Ş.'nin annesiyle telefonda görüşmeye başladı. Görüşme sırasında S.M.U.'nun, öğrencinin annesine "Çocuğunuzun bakıcısı değilim" dediği ve bunu duyan öğrencinin Müdür Yardımcısına hakaret ederek okuldan ayrıldığı öğrenildi.
ÖĞRETMENLERİ ZOR DURDURMUŞTU
Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine geri dönen 7. Sınıf öğrencisi K.Ş., tehditler savurarak okulda Müdür Yardımcısını aramaya başladı. Korku dolu anlar yaşatan öğrenciyi, araya giren öğretmenler durdurabildi.
İhbar üzerine okula polisin gelmesiyle K.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7. Sınıf öğrencisi savcılığa sevk edildi.