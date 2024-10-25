Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı

        Almanya'dan kiraladıkları milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilleri, İstanbul üzerinden İran ve Irak'a götürerek satmaya hazırlanan 5'i Fas uyruklu 7 kişilik şebeke üyeleri yakalandı. İnterpol tarafından aranan 6 lüks otomobil, sahiplerine teslim edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İnterpol tarafından 6 lüks otomobilin Almanya'dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul'a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonucu otomobillerin ikisi Küçükçekmece'de bir otoparkta, diğer 4'ü farklı otoparklarda bulundu.

        Bulunan otomobillerin izini süren ekipler, araçları bırakan kişilerin kaldığı otele baskın düzenledi.

        REKLAM

        7 TUTUKLAMA

        Baskın sonucu biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden biri yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde otomobilleri Almanya'dan getirmeleri için hırsızlık şebekesinin kendilerini bin euro karşılığında tuttuğunu söyledi.

        Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin otomobilleri Almanya'dan kiraladıktan sonra İstanbul'a geldiklerini ardından araçları sahte belgeler hazırlayarak İran ve Irak'ta satmaya çalışacakları tespit edildi. Ele geçirilen araçlardan birinde sahte belgeler ve daktilo ele geçirildiği öğrenildi.

        REKLAM

        TOPLAM DEĞERLERİ 100 MİLYON LİRA

        Poliste işlemleri tamamlanan Fas uyruklu Mohamed S. (30), Ayman E.B. (22), Bilal K.Z. (25), Ayoub K.L. (23), İsmail E.B. (25) ile Türk Gülizar T. (21) ve Devran B.Ç. (20) çıkarıldıkları adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Polis tarafından bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 6 lüks araçta sahiplerine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #dolandırıcılık
        #otomobil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor