İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı

İnterpol tarafından 6 lüks otomobilin Almanya'dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul'a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu otomobillerin ikisi Küçükçekmece'de bir otoparkta, diğer 4'ü farklı otoparklarda bulundu.

Bulunan otomobillerin izini süren ekipler, araçları bırakan kişilerin kaldığı otele baskın düzenledi.

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7 TUTUKLAMA

Baskın sonucu biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden biri yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde otomobilleri Almanya'dan getirmeleri için hırsızlık şebekesinin kendilerini bin euro karşılığında tuttuğunu söyledi.