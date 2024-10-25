Mazhar Alanson: Müzik dert ortağıdır

Mazhar Alanson, hem dostu Özkan Uğur'un hem de kızı Eda Alanson'un kaybıyla yaşadığı acıyı sahnede hafifletmeye çalıştı.

Türk müzik tarihine sayısız klasikleşmiş beste bırakan MFÖ, 7 ay aradan sonra Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Konser, Mazhar Alanson'un; "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır" sözleriyle başladı.

Mazhar Alanson ile Fuat Güner, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden grup arkadaşları Özkan Uğur'un anısına 'Güllerin İçinden' şarkısını seslendirdi.

Özkan Uğur'un LED ekranlara yansıtılan görüntüleri eşliğinde söyledikleri şarkıya, alanı dolduran misafirleri de alkışlarla eşlik etti. MFÖ, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. REKLAM

Mazhar Alanson'ın kızı Eda Alanson, ekim başında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında yaşamını yitirmişti.