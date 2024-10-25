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        Haberler Dünya WSJ: Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin ile düzenli olarak gizlice temas kuruyor | Dış Haberler

        WSJ: Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin ile düzenli olarak gizlice temas kuruyor

        Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, SpaceX, Tesla ve X platformunun sahibi Elon Musk'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in düzenli olarak "gizlice" temas kurduğunu iddia etti. Kaynaklar, Musk ve Putin'in, jeopolitik, iş ve kişisel meseleler olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğunu ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:17
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        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
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        Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenli olarak "gizlice" temas kurduğunu öne sürdü.

        Musk ile Putin arasındaki "gizli" görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kişiler, konuya ilişkin WSJ'ye açıklamalarda bulundu.

        Kaynaklar, Musk ve Putin'in, jeopolitik, iş ve kişisel meseleler olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğunu ileri sürdü.

        Washington yönetiminin, Musk'ın teknolojilerine fazla bağımlı olduğunu dile getiren kaynaklar, hükümetin bu anlamda "bir "ikilem" içinde bulunduğunu belirtti.

        Kaynaklar, hükümetin, Musk-Putin temaslarından "hoşlanmadığını" ancak bunların oluşturacağı olası güvenlik ihlalleri konusunda yönetim tarafından Musk'a herhangi bir uyarının da yapılmadığını kaydetti.

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        Musk'ın Putin ile uzun süredir görüşmediğini belirtmesine rağmen kaynaklar, ikilinin temas kurmaya devam ettiğini savundu.

        Kaynaklar, Rus yönetiminin 2023 sonlarında Musk'tan SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'i Tayvan üzerinde aktif hale getirmemesini talep ettiğini söyledi.

        Habere göre, mevcut yönetimden bazı yetkililer, Musk'ın ABD hakkında "gizli bilgilere" de erişiminin olması nedeniyle bu temasların güvenlik endişesi yarattığı görüşünü paylaşıyor.

        Elon Musk, Putin ile yalnızca bir kez uzay hakkında görüştüğünü, bunun da 2021 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Vladimir Putin
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