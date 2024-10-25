Fransa'da Ersin Destanoğlu destanı!
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Lyon'u deplasmanda 1-0 yenerek ilk galibiyetini alırken Ersin Destanoğlu performansıyla göz doldurdu.
Mert Günok'un Konyaspor maçında sakatlanmasının ardından gözler Ersin Destanoğlu'na çevrilirken 23 yaşındaki kaleci de sakatlıktan yeni dönüyordu.
Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlanan ve kadroya alınmayan Ersin, milli arayı tedaviyle geçirirken Konyaspor maçında da tribünde yer aldı. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun da Lyon maçında oynama ihtimali çok düşük olarak gösterilirken eldivenleri 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin'in takacağı beklendi.
Ancak salı günü yapılan ilk idmanla birlikte kendisini denemeye başlayan Ersin, zorlu maçta oynamak için fedakarlık yaptı. 2 günlük idmanla Fransa'ya gelen Ersin Destanoğlu, yapılan son kontrollerinin ardından 11'de başlarken performansıyla da büyük alkış aldı.
Sahaya kaptan olarak da çıkan Ersin, özellikle ilk yarıda Lyon'un bulduğu net fırsatlarda kalesinde devleşti. Maç boyunca 8 kurtarış yapan Ersin Destanoğlu, tarihi galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Bu sezon ilk kez Eintracht Frankfurt karşısında forma giyen Ersin, Tüpraş Stadyumu'nda 3-1 kaybedilen mücadelenin son anlarında ıslıklanmıştı.
Ersin buna karşılık sakatlığının tam da geçmemesine rağmen sahaya çıkarak Beşiktaş için çok önemli bir galibiyette pay sahibi oldu.