Galatasaray'dan Davide Calabria atağı! İtalyan basını duyurdu
Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan devre arası transfer dönemi için mekik dokuyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Milan'la sözleşmesi bitecek Davide Calabria ile ilgilendiğini ve Milano temsilcisinin bonservis beklentisini duyurdu.
Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3'lük skorla geçen Galatasaray, Beşiktaş derbisi mesaisine başladı.
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Bu kapsamda İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve G.Saray'ın Milan'ın yıldızıyla ilgilendiği yazıldı.
G.SARAY'DAN CALABRIA ATAĞI!
Calcio Mercato'nun haberine göre; G.Saray, sezon sonunda Milan'la sözleşmesi bitecek Davide Calabria ile ilgileniyor.
Milan Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın oyuncunun kalmasını istediği bildirilen haberde, İtalyan ekibinin 27 yaşındaki oyuncuya henüz yeni sözleşme teklifi yapmadığı belirtildi.
BEKLENTİ 3-4 MİLYON EURO
Milan'ın oyuncunun devre arasında ayrılma ihtimaline karşın 3-4 milyon Euro bonservis talebinde bulunacağı aktarıldı.
Milan altyapısında yetişen ve A takımda 2015'ten beri forma giyen İtalyan sağ bek, bu sezon 3 maçta 220 dakika forma giydi ve gol - asist katkısı yapamadı.
JELERT BEKLENENİ VEREMEDİ
Sezon başında Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert, şu ana kadar G.Saray'da istenen katkıyı sağlayamadı.
21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, 11 maça çıkarken 345 dakika sahada kalabildi ve gol - asist katkısı yapamadı.