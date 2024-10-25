Demokratlardan Georgia'da gövde gösterisi: Harris ve Obama'dan birlikte miting

ABD'de Başkanlık Seçimleri'ne 10 gün kala Demokratların adayı Harris de, Cumhuriyetçilerin adayı Trump da tüm kozlarını oynuyor.

Harris, tüm kampanya süreci boyunca güçlü desteğini gördüğü eski başkan Obama ile ilk kez beraber bir miting düzenledi.

Seçimin en kritik salıncak eyaletlerinden Georgia'da düzenlenen miting, 23 bin kişinin katılımıyla Harris kampanyasının en kalabalık mitingi oldu.

Biden'dan ziyade, Obama'nın devamı

Obama'nın Harris'e sahada güçlü desteği, Harris'in halen Başkan Yardımcılığı'nı yapmakta olduğu Biden yönetiminin mirasındansa, 2008-2016 yılları Obama döneminin mirasını sahiplenmesi olarak yorumlanıyor.

REKLAM Clarkston, Ga'daki bir lise futbol stadyumunda 23 bin kişilik bir kalabalığa seslenen Obama, "Birlikte, bu ülkede yeni bir liderlik nesli seçme şansına sahibiz. Daha iyi, daha güçlü, daha adil ve daha umutlu bir Amerika inşa etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı. Harris sahneye çıkarken, Obama'nın 2008 kampanya sloganı olan "Yes, we can" (Evet, yapabiliriz) tezahüratını seslendirdi. "Milyonlarca Amerikalı sadece Barack Obama'nın mesajından değil, aynı zamanda liderlik tarzından da enerji ve ilham aldı" diyen Harris, konuşmasında rakibi eski Başkan Donald J. Trump'a 'ciddiyetsiz ama tehlikeli bir otoriter' eleştirisini getirdi. Harris, Trump'ın ülke demokrasisinin altını oyacağını, Amerikalılara günlük yaşamlarına zarar vereceğini söyledi.

Kampanyaya ünlü akını Harris'in kampanyası bu yıl partinin en popüler siyasetçilerinin ve önemli ünlülerinin gücünü kullanarak taban seçmenlerini harekete geçirmeyi umuyor. Obama ve Harris'e, konuşmasından önce gitar ve mızıka eşliğinde üç şarkılık bir set çalan ve Trump'ı 'Amerikan tiranlığı' yapmakla suçlayan rockçı Bruce Springsteen de katıldı. REKLAM Harris bugün Houston'da dünyanın en popüler müzisyenlerinden biri olan Beyoncé ile birlikte sahne alacak. Cumartesi günü ise Michelle Obama ile birlikte Michigan'da miting düzenleyecek. Harris'in ağırladığı ünlü sanatçıların genişliği, kurmaya çalıştığı koalisyona işaret ediyor. Özellikle yaşlı ve beyaz Amerikalılar tarafından sevilen Springsteen; Siyah kadınlar arasında popüler olan ve yoksulluk içinde büyümekle ilgili ateşli bir konuşma yapan aktör ve komedyen Tyler Perry ve kalabalığa Harris'i öven Spike Lee ve Samuel L. Jackson; Başkan adayının yanında olan en ünlü isimler.