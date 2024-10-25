Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin! Kahramanmaraş'ta yaşanan bir silahlı saldırı akıllara durgunluk verdi. Sokak ortasında yaşanan olayda bir kişi işe giderken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın pompalı tüfeği tutukluk yapınca belindeki tabancayla kurşun yağdırdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde tetiği çekenin de saldırıya uğrayanın da sakinliği dikkat çekti

Haber Merkezi Giriş: 25.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:49 facebook

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