Küçük Prens romanının ilk kopyalarından biri satışa sunuluyor

Dünyanın en ünlü çocuk kitaplarından biri olan Küçük Prens'in en eski kopyalarından biri, BAE'de satışa çıkıyor.

Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupery tarafından 1940’larda saklanan üç metinden biri olduğu ifade edilen kopya, kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulacak.

Bu kopya, Saint-Exupéry'nin el yazısı notlarını ve eskizlerini içeriyor.

El yazmasının satıcısı Peter Harrington Rare Books'un edebiyat uzmanı Sammy Jay, daktilo edilmiş el yazmasına sahip olmanın 'son derece nadir bir olay' olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, ilk kez yazılı olarak ortaya çıktığı düşünülen bir cümlesi de var: "İnsan sadece kalbiyle doğru görebilir; esas olan gözle görülmez."

Deneyimli hava pilotu, Büyük Savaş'ta hayatını kaybetmişti

Saint-Exupery, İkinci Dünya Savaşı sırasında New York'ta sürgünde yaşarken çocuklar için orijinal Fransızca Küçük Prens’i yazdı.

Kitap savaşın ortasında, 1943’te yayımlandı. Saint-Exupery deneyimli bir havacıydı ve kitabı yazdıktan sonra Nazi Almanyası'na karşı savaşan Özgür Fransız Hava Kuvvetleri için keşif göreviyle Avrupa'ya döndü. Son görevinde Akdeniz üzerindeyken kayboldu ve uçağının tam olarak nasıl düştüğü bilinmiyor.

Küçük Prens yayımlandığı günden bu yana dünya çapında milyonlarca kopya sattı.

Küçük Prens'in dünyada en çok tercüme edilen kitaplardan biri olarak ‘küresel edebi mirasın’ bir parçası olduğunu söyleyen uzmanlar, 'kasım ayında Avrupa dışındaki bir müze veya kütüphanenin daktilo metnini satın alma olasılığının kitabın küresel statüsünün tanınması anlamına gelebileceğini' ifade etti.