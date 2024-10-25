İzmir'de lokantada yaşanan patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!

İzmir'in Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada, 30 Haziran'da yaşanan patlamada Birgül Sarsılmaz (44), Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Dilek Bağ (24) ve lise öğrencisi Havin Ergin (17) hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ AA'da yer alan habere göre Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Haziran'daki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi.

BİLİRKİŞİLERİN UZMANLIKLARI AKTARILDI Elektrik mühendisi ve iş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından hazırlanan bilirkişi heyet raporunda, her bilirkişinin uzmanlık alanları ayrı ayrı aktarıldı.

"LPG SIZINTISI VE PATLAMA YAŞANDI" Raporda heyet tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda, LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edildi.

GAZ KAÇAĞI UYARI CİHAZI YOKMUŞ İş yerinin, "sanayi tesisleri içinde LPG kullanıldığında tüpler bina içine depolanacak ise tesisten özel bölümle ayrılmış depolama kurallarına uygun, havalandırması sağlanan özel bir bölüme konulur" kuralına uymadığının belirtildiği raporda, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi.

"ZEMİN SEVİYESİNİN ALTINDA LPG TÜPÜ BULUNDURULMAZ" 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü." ifadelerine yer verildi.

"TÜPÜ TEDBİRSİZ VE HIZLI BİÇİMDE TAKTI" Raporda, olaydan bir gün önce tüpü değiştiren şüpheli M.K'nin tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"PLASTİK CONTADA GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ" "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz dedektörü yaklaştırıldığında gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantör ile tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle M.K'nin olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır."

"BUZDOLABI KIVILCIM ALDI YANGIN ÇIKTI" Biriken LPG'nin havadan ağır olması sebebiyle yere çöktüğünün anlatıldığı raporda, "Buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceği değerlendirilmektedir." denildi.