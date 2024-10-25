Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

Leicester City’nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yunus, Championship ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.

Milli futbolcunun, EURO 2024’ün aday kadrosuna davet edilmesi de bazı kesimlerce eleştirilirken Yunus yaz aylarını özel geçirdi.

A Milli Takımımızın turnuvaya çeyrek finalde veda etmesinden sonra milli futbolculara izin verildi; Yunus ise soluğu Ankara’da aldı. Özel bir ekip ile anlaşan milli futbolcu tatilini kısa tutarak bireysel çalışmalara başladı. Yunus önce Ankara’da testlerden geçti ve fiziksel durumu analiz edildi; veriler toplandı.

24 yaşındaki yıldızın ekibi edinilen bilgiler ışığında özel program hazırladı, Yunus da kolları sıvayarak ekstra antrenmanlara başladı. REKLAM Galatasaray’a hazır dönen milli futbolcu takımda kalma yönünde karar verdi; Kerem’in ayrılığından sonra formayı kaptırmadı. Avrupa Ligi’nde oynadığı üç maçta da gol atmayı başaran Yunus’a zam da yolda.