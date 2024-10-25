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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi İşte UEFA ülke puanında son durum! - Futbol Haberleri

        İşte UEFA ülke puanında son durum!

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aradaki fark azaldı. İşte ülke puanında güncel sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:59
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        1

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı.

        2

        G.Saray, İsveç ekibi Elfsborg'u ağırlarken, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve turnuvada 7 puana yükseldi.

        3

        F.Bahçe ise İngiliz devi Manchester United'la karşılaşırken, 1-1'lik beraberlikle maçı tamamlayarak 5 puana ulaştı.

        4

        İlk 2 hafta puan alamayan Beşiktaş ise, kritik Lyon deplasmanından 1-0 galip gelerek ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        5

        Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise bir dönem G.Saray'da oynayan Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu.

        6

        Ülke puanındaki rakiplerimizden Çekya'nın temsilcileri ise bu haftayı 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle kapattı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

        Manchester City 5-0 Sparta Prag
        PAOK 2-2 Viktoria Plzen
        Athletic Bilbao 1-0 Slavia Prag
        Mlada Boleslav 0-1 Lugano

        7

        Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...

        8

        1- İNGİLTERE: 93.732

        9

        2- İTALYA: 82.356

        10

        3- İSPANYA: 77.132

        11

        4- ALMANYA: 74.660

        12

        5- FRANSA: 62.236

        13

        6- HOLLANDA: 57.400

        14

        7- PORTEKİZ: 53.416

        15

        8- BELÇİKA: 46.400

        16

        9- ÇEKYA: 40.650

        17

        10- TÜRKİYE: 38.300

        18

        11- NORVEÇ: 32.750

        19

        12- AVUSTURYA: 31.000

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