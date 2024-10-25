İşte UEFA ülke puanında son durum!
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aradaki fark azaldı. İşte ülke puanında güncel sıralama...
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı.
G.Saray, İsveç ekibi Elfsborg'u ağırlarken, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve turnuvada 7 puana yükseldi.
F.Bahçe ise İngiliz devi Manchester United'la karşılaşırken, 1-1'lik beraberlikle maçı tamamlayarak 5 puana ulaştı.
İlk 2 hafta puan alamayan Beşiktaş ise, kritik Lyon deplasmanından 1-0 galip gelerek ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise bir dönem G.Saray'da oynayan Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu.
Ülke puanındaki rakiplerimizden Çekya'nın temsilcileri ise bu haftayı 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle kapattı. Alınan sonuçlar şu şekilde:
Manchester City 5-0 Sparta Prag
PAOK 2-2 Viktoria Plzen
Athletic Bilbao 1-0 Slavia Prag
Mlada Boleslav 0-1 Lugano
Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...
1- İNGİLTERE: 93.732
2- İTALYA: 82.356
3- İSPANYA: 77.132
4- ALMANYA: 74.660
5- FRANSA: 62.236
6- HOLLANDA: 57.400
7- PORTEKİZ: 53.416
8- BELÇİKA: 46.400
9- ÇEKYA: 40.650
10- TÜRKİYE: 38.300
11- NORVEÇ: 32.750