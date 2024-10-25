Kasırga geliyor: Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi

Hinditan'dan Dana Tropikal Kasırgası nedeniyle ülkenin doğu kıyılarının bazı bölgelerinden yaklaşık bir milyon kişi tahliye edildi.

Fırtına sel ve toprak kayması riskleri getirdiğinden DOLAYI havaalanları, okullar ve tren seferleri durduruldu. ABD Donanması Ortak Tayfun Uyarı Merkezi Dana Kasırgası'nın Bengal Körfezi boyunca kuzeybatıya, Odisha eyaletine doğru saatte yaklaşık 100 km hızla estiğini söyledi.

Kasırganın bugün Odisha kıyılarında karaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Odishalı yetkili Suresh Pujari, Odisha'da yaşayan bir milyon kişinin hükümetin kurduğu 5 binden fazla kampa yerleştirildiğini söyledi. Yerel haber medyasına göre, komşu Batı Bengal eyaleti de bölge sakinlerini tahliye etti.

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Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip olan eyalet, ülkenin en fakir eyaletlerinden. Hindistan donanması ve diğer kurtarma ekipleri afet yardımı için görevlendirdi.

Kolkata Havalimanı ve Biju Patnaik Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere uçuşlar iptal edildi. Hindistan Demiryolları 100'den fazla tren seferini iptal etti. Odisha ve Batı Bengal'de düzinelerce bölgede okul ve sınavlar askıya alındı.

Kasırga geçene kadar Bengal Körfezi'nde balıkçılık da dahil olmak üzere denizcilik faaliyetleri yasaklandı. Hindistan Meteoroloji Dairesi, fırtınanın evlere, yollara, ekinlere ve elektrik hatlarına zarar verebileceğini ve sel ve toprak kaymalarına yol açabileceğini söyledi.