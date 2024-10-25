Okulun spor salonunda cinayet! Arkadaşını öldürdü!
Karaman'da 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki A.G. ile arkadaşı 16 yaşındaki Mehmet Eren Parlak arasında okulun spor salonunda kavga çıktı. Kavga sırasında A.G. yanındaki silahla Parlak'a ateş etti. Mehmet Eren Parlak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, A.G. gözaltına alındı
Karaman'da bugün saat 09.30 sıralarında Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencileri olan 16 yaşındaki A.G. ile Mehmet Eren Parlak arasında okulun spor salonunda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., yanında bulunan silahla Parlak'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Mehmet Eren Parlak, yere yığıldı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Eren Parlak, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki genç hayatını kaybederken, A.G. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.