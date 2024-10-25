İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı! Yalova'da, boğularak öldürülen mantar üreticisi, 55 yaşındaki Canan Cerit'in, haftanın bazı günleri evinde çalışanları ile kahvaltı yaptığı, olay günü de yabancı uyruklu çalışanlarının kahvaltı yapma bahanesiyle eve geldiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı. Zanlıların, Cerit'in parasını ve değerli eşyalarını da aldıkları öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:44 facebook

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