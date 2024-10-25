İrfan Can Kahveci'nin temsilcisinden sözleşme açıklaması!
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek İrfan Can Kahveci'nin menajeri William D'Avila konuyla ilgili açıklama yaptı
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi William D'Avila, açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK"
Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan milli futbolcunun temsilcisi William D'Avila, "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" dedi.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile henüz sözleşme imzalamadı. İrfan Can Kahveci, ocak ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde sözleşmesinin bitimine 6 ay kalması nedeniyle diğer kulüplerle transfer görüşmesinde bulunabilecek.