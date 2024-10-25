Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kerem Bürsin, Sabancı Ailesi'ne 6 ay önce girmiş

        Kerem Bürsin, Sabancı Ailesi'ne 6 ay önce girmiş

        Kerem Bürsin - Melisa Sabancı Tapan aşkının 6 ay önce başladığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 17:54 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşkları 6 ay önce başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir dönem aynı dizide rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. Ancak çiftin ilişkisi uzun soluklu olmadı.

        37 yaşındaki Kerem Bursin ise uzun süren aşk orucunu, Türkan Sabancı ile merhum Sakıp Sabancı'nın torunu olan 31 yaşındaki Melisa Sabancı Tapan (Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı) ile bozdu. Sürpriz aşk geçtiğimiz günlerde öğrenilmişti.

        Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan'ın birlikteliği aslında çok da yeni değilmiş. Çiftin 6 ay önce aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

        Hande Erçel, Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor.

        "İLİŞKİLERİMDEKİ EN BÜYÜK SIKINTIM..."

        Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu olmuştu.

        REKLAM

        Aslı Şafak’ın, "Romantik misin?" sorusuna karşılık Kerem Bürsin; "Mektup yazmayı seviyorum. Ben tatil yapmayı sevmeyen biriyim bence. İlişkilerimde en büyük sıkıntım buydu. Çalışmayı seven bir insanım. Çalışmak benim için evde oturup yazmaksa, evde oturur yazarım" yanıtını vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melisa Sabancı Tapan
        #Kerem Bürsin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü