İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu! El Clasico'da oynayacak mı?

Melchor Ruiz: Arda'nın rahat ve sabırlı olması lazım

Cope Radyosu adına Real Madrid'i izleyen gazeteci Melchor Ruiz de "Arda geçen sezon olduğu gibi bu sezon da çok az süre alarak başladı. Fiziksel olarak kendini geliştirdiği görülüyor, futbolcu olarak zaten kalitesine söyleyecek bir şey yok. Ama rahat olması ve çok sabırlı hareket etmesi gereken bir çocuk. Türkiye'de, milli takımın da çok önemli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Aynısını Real Madrid'de de kendisinden bekliyoruz. Ama zamana ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.