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        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!

        Bugün, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Hava sıcaklığının ise batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 07:04 Güncelleme: 26.10.2024 - 07:04
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        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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        BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 18, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 25, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 20, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 18, Az bulutlu

        DENİZLİ: 25, Az bulutlu

        MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 26, Parçalı ve az bulutlu

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        MERSİN: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 19, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 17, Az bulutlu ve açık

        YOZGAT: 13, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 17, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 19, Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        AMASYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 18, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON: 17, Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor

        ARTVİN: 10, Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 9, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        MALATYA: 18, Az bulutlu

        VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 23, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 24, Parçalı ve az bulutlu

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