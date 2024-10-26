Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
Bugün, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Hava sıcaklığının ise batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 18, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 25, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 20, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 18, Az bulutlu
DENİZLİ: 25, Az bulutlu
MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık
ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık
HATAY: 26, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 28, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 19, Az bulutlu ve açık
KONYA: 17, Az bulutlu ve açık
YOZGAT: 13, Az bulutlu ve açık
BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 17, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 19, Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AMASYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 18, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON: 17, Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor
ARTVİN: 10, Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 9, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA: 18, Az bulutlu
VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 23, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 20, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 24, Parçalı ve az bulutlu