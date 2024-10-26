Okan Buruk taburcu edildi!
Apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taburcu edildi. Buruk, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'a Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Burada başarılı bir operasyon geçiren Okan Buruk, taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" dedi.
DERBİDE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MI?
Okan Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti. Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı.
Öte yandan Okan Buruk, derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında yer alacak.