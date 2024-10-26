'Kızılcık Şerbeti'nden bir rekor daha

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', her hafta olduğu gibi dün akşam ekrana gelen bölümüyle de zirvedeki yerini aldı.

Ömer’in kendisine yaptıklarını yanına bırakmayacağını söyleyen Fatih, Cansu’ya ulaşarak ilişki yaşamaya başladı. Fatih’in intikam oyunuyla çiçek ve hediyelere boğduğu Cansu diğer yandan Ömer ile görüşmeye devam etti.

Fatih ve Cansu’nun Tanışması;

Giray’ın ilgisizliğinden şikayet eden Doğa, kendi evlerine dönmek istediğini dile getirse de Giray evlerini satışa çıkardığını söyledi. Mirastan pay alamayan Giray ve Heves büyük bir gerginlik yaşarken Doğa ve Fatih, Cemre için akşam yemeğinde buluştu. Evliliğinde hayal kırıklığı yaşayan Doğa’nın, Fatih ve Giray’ı karşılaştırmaya başlaması dikkat çekti.

Doğa’nın Giray ile yakınlaşma planları suya düşüyor;

Fatih, kıskançlık krizi geçiriyor;

Kıvılcım’ı telefonuna yüklediği bir yazılımla yakın takibe alan Cemal yayınlanan bölümde Sönmez ve Doğa ile tanıştı. Nursema ve Firaz, birlikte çalışacakları atölyenin hazırlığı ile ilgilenirken birbirlerini yakından tanımaya başladılar.

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Nursema ile Firaz’ın tatlı atışması;

Mustafa’ya tuzak kuran Görkem, Hale’ye verdiği emirle planını hızlandırdı. Evinden atıldığını söyleyen Hale’ye, Mustafa yeni bir ev tuttu. Bu durumu öğrenen Fatih, evi basarak Hale’ye, Mustafa’dan uzak durmasını söyledi. Görkem eve kamera yerleştirdikten sonra Hale, Mustafa’ya Fatih’in kendisini tehdit ettiğini söyleyerek yakınlaşmaya çalıştı.

“Seni bir daha göremeyeceğime üzülüyorum”;

Meri’nin annesiz büyüyen Alev bebek için yazdığı günlüğü bulan Pembe, büyük bir telaşa kapılarak Meri’den hesap sordu. Abdullah’ı kızdıran Pembe, ertesi gün aynı anda Meri ve Abdullah’ın evde olmamasıyla harekete geçti. Sönmez’i arayan Pembe, Meri’nin Kıvılcımlar’da olmadığını öğrendi. Abdullah’a da ulaşamayan Pembe’nin gözü yaşlı isyanı bölümün final sahnesine damga vurdu. Abdullah ve Meri arasında neler olduğu ise büyük merak konusu oldu.

İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI!

“ORTAK DÜŞMANIMIZDAN EBEDİYEN KURTULALIM”

'Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımı büyük beğeni topladı. Yayınlanan tanıtımda, Abdullah ve Meri’nin gece birlikte eve dönmesi Pembe’nin sitemi ile ekrana geldi. Kıvılcım’ın Meri’ye destek olduğu tanıtımda Nursema ve Firaz’ın kutlama yemeğine çıkmak istemeleri dikkat çekti. Mustafa’nın babasına Hale ile arasında bir şey olmadığını söylediği tanıtımda Hale, Nilay’a sevgili olduklarını söyledi. Görkem’in Nilay’a ortak düşmanları olan Pembe’den ebediyen kurtulmak için bir anlaşma teklif etmesi yeni bölüme dair merakı arttırdı.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 74. Bölüm Tanıtımı;

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Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü, saat 20:00’da SHOW TV’de!