'Kızılcık Şerbeti'; toplumun ortak paydası

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ÖMER ÜNAL (BARIŞ KILIÇ)

'Abdullah Ünal’ın kardeşi.

'Ömer', ağabeyine göre daha iyi eğitim almış, yurt dışında okumuştur. Aile fertlerine saygıda asla kusur etmeyeceği gibi, kendini de asla ezdirmez ve kimseden lafını esirgemez. Kıvılcım’la karşılaşması, onun için de hayatının sınavı olacaktır.

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

1978'de doğdu:

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi’nde İngilizce MBA programını alarak yüksek lisans yaptı. ABD'de bir yıl eğitim gördükten sonra yurda döndü.

Oyunculuk kariyerine 'Bütün Çocuklarım' ile başladı.

Ekim 2022’de Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile düzenlenen Türk Sinemasının 108'nci yılı ödül gecesinde 'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar' ödülüne de layık görüldü.

YAPIMLARI

• Kızılcık Şerbeti

• Bütün Çocuklarım

• Adını Feriha Koydum

• Güllerin Savaşı

• Yasak Elma

• Evlilik Hakkında Her Şey

• Seni Seviyorum Adamım