Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine gelecek! Mourinho onu istedi - Fenerbahçe Haberleri

        Oosterwolde'nin yerine gelecek! Mourinho onu istedi

        Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin en az 6 ay sahalardan uzak kalacağının belli olmasından sonra Fenerbahçe, devre arasında bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime o futbolcunun adını verdi.

        Giriş: 26.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor'da maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

        2

        Hollandalı sol bekin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği açıklanırken, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

        3

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sürpriz sakatlık sonrası eli kolu ise bağlandı.

        4

        AVRUPA'DA SOL BEK YOK

        Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu yollayarak Filip Kostic ve Levent Mercan'ı bu bölgeye transfer eden F.Bahçe, iki futbolcuyu da Avrupa listesine yazmadı.

        5

        Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçta Mert Müldür sol beke geçerken, Osayi ise sağ bekte görev almıştı.

        6

        Oosterwolde'den yararlanamayacak Portekizli teknik adamın, Atletico Madrid'in yıldızını istediği iddia edildi.

        7

        REINILDO HAMLESİ!

        İspanyol basınında çıkan haberlere göre; 61 yaşındaki çalıştırıcı Madrid temsilcisinden Reinildo'yu transfer listesine yazdı.

        8

        Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mozambikli sol bekin teknik direktör Diego Simeone tarafından pek tercih edilmediği ifade edildi.

        9

        9 milyon Euro piyasa değeri olan ve bu sezon 11 maçta 638 dakika forma giyen Reinildo'nun devre arasında sözleşmesini feshedebileceği aktarıldı.

        10

        Sarı-lacivertlilerin Reinildo için bonservis bedeli ödemek istemediği ve oyuncunun sözleşmesini feshederek takıma katılmasını beklediği kaydedildi.

        11

        Ayrıca bu bölge için başka bir adayın da Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol sol bek Sergio Reguilon olduğu haberin detaylarında yer aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak