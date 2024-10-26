Oosterwolde'nin yerine gelecek! Mourinho onu istedi
Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin en az 6 ay sahalardan uzak kalacağının belli olmasından sonra Fenerbahçe, devre arasında bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime o futbolcunun adını verdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor'da maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Hollandalı sol bekin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği açıklanırken, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sürpriz sakatlık sonrası eli kolu ise bağlandı.
AVRUPA'DA SOL BEK YOK
Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu yollayarak Filip Kostic ve Levent Mercan'ı bu bölgeye transfer eden F.Bahçe, iki futbolcuyu da Avrupa listesine yazmadı.
Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçta Mert Müldür sol beke geçerken, Osayi ise sağ bekte görev almıştı.
Oosterwolde'den yararlanamayacak Portekizli teknik adamın, Atletico Madrid'in yıldızını istediği iddia edildi.
REINILDO HAMLESİ!
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; 61 yaşındaki çalıştırıcı Madrid temsilcisinden Reinildo'yu transfer listesine yazdı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mozambikli sol bekin teknik direktör Diego Simeone tarafından pek tercih edilmediği ifade edildi.
9 milyon Euro piyasa değeri olan ve bu sezon 11 maçta 638 dakika forma giyen Reinildo'nun devre arasında sözleşmesini feshedebileceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin Reinildo için bonservis bedeli ödemek istemediği ve oyuncunun sözleşmesini feshederek takıma katılmasını beklediği kaydedildi.
Ayrıca bu bölge için başka bir adayın da Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol sol bek Sergio Reguilon olduğu haberin detaylarında yer aldı.