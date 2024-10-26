Nicole Kidman'ın seks sahnesi itirafından sonra gelen rapor: Genç izleyicilerde karşılığı yok!
Hollywood yıldızlarının sansürsüz cinsel ilişki sahnelerinin, genç izleyicilerin ilgisini çekmediği ortaya çıktı. Peki ama seks sahnelerinde zorlandığı itirafına bakınca Nicole Kidman, bunca zorluğa boşuna mı katlanmıştı? Gerard Pique, iki yıl önceki ayrılıklarını Shakira'nın kamuoyuna yanlış aktardığını söyledi... Britney Spears, kendiyle evlendiğini duyurdu... Liam Payne'in ölmeden önce sevgilisine bıraktığı son not ortaya çıktı... İşte haftaya damga vuran 'dışarıdan' haberler...
Yeni bir araştırmaya göre, Hollywood yıldızlarının sansürsüz cinsel ilişki sahneleri, genç izleyicilerin ilgisini çekmiyor. Peki ama Nicole Kidman bunca zorluğa boşuna mı katlanmıştı?
Nicole Kidman'ın genç bir stajyerle ilişkisi olan bir CEO'yu canlandırdığı erotik gerilim filmi 'Babygirl'deki seks sahnesi itirafı, haftanın en ilginç haberlerindendi.
Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas ile başrolleri paylaştığı filmin erotik sahnelerinde çok zorlandığını ve bir noktada çekime ara vermek zorunda kaldığını itiraf etmişti. The Sun'a verdiği röportajda Kidman, filmdeki seks sahnelerinde aşırı tahrik olduğunu açıklarken, "Daha fazla orgazm olmamak için çekime ara vermek zorunda kaldım" demişti.
28 yaşındaki rol arkadaşı Harris Dickinson da Nicole Kidman ile ateşli seks sahneleri çekmenin nasıl bir şey olduğunu anlatırken, Hollywood filmlerinin meşhur 'yakınlık koordinatörlerinden' biriyle çalıştığını söylemiş ve prova edilmemiş seks sahnelerinden birinin çekilmesinin 'utanç verici' olduğunu itiraf etmişti. Bahsettiği sahnede, neredeyse tamamen çıplak bir şekilde George Michael şarkısı eşliğinde dans ediyordu.
Anlaşılan, Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın bu kadar zorlanarak çektiği seks sahneleri ya da 'America's Normal People', 'Tell Me Lies' gibi filmlerin müstehcen sahneleri, genç izleyicilerde beklenen karşılığı bulmuyor.
GENÇLER AÇIK CİNSEL İÇERİK İSTEMİYOR
California Üniversitesi'nde (UCLA) yapılan bir araştırma, genç izleyicilerin, açık cinsel içeriğe daha az vurgu yapılmasını, Hollywood'un platonik ilişkilerdeki karakterlere geçiş yapmasını umduklarını ortaya koydu.
'Teens & Screens' adlı çalışma, yaşları 10 ile 24 arasında değişen yaklaşık 1500 katılımcıyla yapıldı. Gençlerin yüzde 63,5'i 'büyük ve küçük ekran hikâyelerinin arkadaşlıklara odaklanmasını' tercih ettiklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 62,4'ü 'cinsel içeriğin entrika aracı olarak kullanılmasına gerek olmadığını' belirtti.
Araştırma raporuna göre, gençler ve genç yetişkinler, incelikli ilişkilerin her yönünü daha özgün bir şekilde yansıtan hikayeler görmek istiyor.
SÖZ SIRASI GERARD PIQUE'DE: SHAKIRA DOĞRU ANLATMADI
Shakira ile Gerard Pique'nin 11 yıllık birlikteliğinin 2022'de sona ermesinin ardından ilk konuşan taraf Shakira olmuştu. Ayrılığa, Pique'nin kendisini aldatmasının sebep olduğunu Shakira'dan dinlemiştik. Bu defa söz sırası eski İspanyol futbolcu Pique'deydi.
Gerard Pique, ayrıldıktan iki yıl sonra konuyla ilgili verdiği röportajda, Shakira'yı ayrılıkları konusunda tam olarak dürüst olmamakla suçladı.
Kolombiyalı şarkıcı, ayrılık sonrası çıkardığı şarkılarda Gerard Pique'ye gönderme yaparak onu 'Voldemort' gibi lakaplarla anmıştı. Aldatıldığını, kendisi yokken evlerinde bir kavanoz çilek reçeli yendiğini keşfederek ortaya çıkardığını anlatmıştı. Çünkü evde çilek reçeli yiyen tek kişi kendisiydi.
Gerard Pique, "Sonuçta, gerçek ya da olanlar ve yaşananlar anlatıldığı gibi değil. Ben bu durumu kontrol edemem" dedi.
Shakira'dan sonra birlikteliğe başladığı ama Shakira'nın iddiasına göre kendisini onunla aldattığı 25 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikte ve çok mutlu olduğunu söyledi Pique.
37 yaşındaki Gerard Pique; "Sevdiklerim, ailem ve arkadaşlarım çevremde. Onlar seni gerçekten tanıyor, ne yaptığını biliyor ve bu bana büyük bir huzur veriyor" ifadesini kullandı.
'YAPTIĞI EN ZEKİCE ŞEY' KENDİYLE EVLENMEK
Sosyal medyadan paylaştığı ilginç danslarıyla, otelden çıplak şekilde üzerinde battaniye örtülerek çıkarıldığı olaylı geceyle, ailesiyle bitmeyen kavgasıyla gündemi hep meşgul etti Britney Spears.
Konu olduğu haberler, onu üne kavuşturan müzik dışında 'her şey'di. Tuhaflıklarına bir yenisini eklemekten kaçınmayan Britney Spears, bu defa kendiyle evlendiğini açıkladı.
Beyaz saten bir elbise ve duvakla kendi kendine çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı ve "Bugün, kendimle evlendiğim gün. Utanç verici ya da aptalca ama bence bu, şimdiye kadar yaptığım en zekice şey" dedi.
Neyse ki 42 yaşındaki pop yıldızı, haftayı sadece bu tuhaf haberle kapatmadı. Çekilecek biyografik filminin müzikleri için yaptığı hazırlıkların Spears'a yeni bir albüm hazırlama konusunda ilham verdiğini öğrendik.
En son 2016'da 'Glory' adlı albümünü çıkaran Spears, 31 Aralık 2017'de 'Piece of Me' programının bir parçası olarak Las Vegas'ta canlı performans sergiledi. Ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığı için 13 yıl boyunca babasının vasiliğini üstlendiği Spears, bu vasilikten 2021'de kurtulmasının ardından yalnızca iki parça yayınladı.
SON NOT VE TOKSİKOLOJİ RAPORUNUN SÖYLEDİKLERİ
Kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction grubu solisti Liam Payne'in ölmeden önce kız arkadaşına verdiği not ortaya çıktı bu hafta. Payne'in iki yıllık sevgilisi Katie Cassidy, Payne'den kalan son notun ne olduğunu açıkladı.
“Liam, sen çok nazik ve eğlenceyi seven bir ruha sahiptin. Sanki kendimin en iyi kısmını kaybetmişim gibi geliyor. Kahkahaların ve sevgin olmadan bir gün düşünemiyorum. Hayatıma o kadar çok ışık getirdin ki" diyen Cassidy, Payne'in kendisine bakmamasını söylediği notu sakladığını belirterek o notta yazan ifadeyi şöyle açıkladı: Ben ve Kate bir yıl içinde evleneceğiz/nişanlanacağız ve sonsuza kadar birlikte olacağız.
Ayrıca; Liam Payne'nin ilk toksikoloji raporu da bu hafta çıktı. Buna göre, Payne'in öldüğünde kanında kokain olduğu tespit edildi.
Daha önce çıkan otopsi raporuyla bu bilgi birleştirildiğinde, Payne'in uyuşturucu etkisi altındayken yarı baygın veya baygın şekilde balkondan düştüğü kesinleşmiş oldu.
HOLLYWOOD'A YENİ BEBEK GELİYOR
Sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney ile evli olan Jennifer Lawrence'ın ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendik bu hafta. Haberin hemen ardından Oscar'lı oyuncunun belirginleşen karnını gösteren fotoğrafları düştü ajansa.
Cy adında iki yaşında bir oğlu var Lawrence'ın. Oğlunun adını ABD'li ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı daha önce.
2022'de verdiği bir röportajda Lawrence, ilk kez annelik duygusunu tatmasıyla ilgili konuşmuş ve oğlunun doğumunun hayatının yeniden başladığını hissettirdiğini söylemişti. Anlaşılan, hayatına ikinci kez yeniden başlamaya hazır.