'Apollon Kutsal Alanı'nda 1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı

Hatta 124 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un bölgeye geldiğini biliyoruz. Bugün sur duvarlarında çok önemli bir yazıt var. Bu yazıtta Hadrianus, 'ktisis' ve 'soter' olarak sıfatlandırılıyor. Yani 'kurucu' ve 'kurtarıcı' olarak tanımlanmış. Bu da kente yaptığı önemli katkılardan olsa gerek."