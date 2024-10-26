ABD’de hamburgerlerde ortaya çıkan koli basili sebebiyle 1 kişi öldü, 75 kişi hasta

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 13 eyaletinde fast food markası McDonald's'ın ürettiği hamburgerlerde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili olarak, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

McDonald's'ın Quarter Pounder hamburgerleriyle bağlantılı olduğu bildirilen hastalık nedeniyle rahatsızlanan kişi sayısının 75'e yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında hamburgerlerde kullanılan soğan dilimlerinin kullanılmasının durdurulduğu ve durumun gözlemlendiği bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) şu uyarıda bulundu:

"Bu salgındaki gerçek hasta sayısı muhtemelen bildirilen sayıdan çok daha yüksek ve salgın bilinen hastalıkların görüldüğü eyaletlerle sınırlı olmayabilir."

Salgın ilk olarak Colorado'da ortaya çıktıktan sonra ağırlıklı olarak ABD'nin batı ve orta batısını etkiledi.

Yetkililer 27 Eylül ile 11 Ekim arasında Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wyoming ve Wisconsin'de şikâyetlerin bildirildiğini açıkladı. En fazla vaka Colorado'da 27 ile görülürken, onu 9 vakayla Nebraska'nin takip ettiği ifade edildi.