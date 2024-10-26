Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!

Aksaray'da yürek yakan kaza, dün saat 17.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında meydana geldi.

İKİ ÇOCUK ANNESİNİN ARACINA ÇARPTI Doğan Çelik (18) yönetimindeki otomobil, kavşakta 2 çocuk annesi Fadimana Özkan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI DHA'da yer alan habere göre kazada, sürücüler Doğan Çelik ve Fadimana Özkan ile oğlu Abdulsamet Özkan yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALI EŞİNİN BAŞINDA DURDU Kazanın olduğu bölgeye 1 kilometre mesafede fırın işleten Rafet Özkan, kazayı duyunca koşarak olay yerine gelip, yaralı eşi Fadimana Özkan'ın başında durdu. Daha sonra 3 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OĞLUNU GEZDİRMEK İÇİN ÇIKMIŞ Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, oğlu ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada ölen Özkan'ın bedensel engelli oğlunu gezdirmek için çıktığı öğrenildi.