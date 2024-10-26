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        Haberler Dünya DSÖ, İsrailin saldırdığı Gazze'nin kuzeyindeki durumun "felaket" olduğunu bildirdi - En son haberler | Dış Haberler

        DSÖ, İsrailin saldırdığı Gazze'nin kuzeyindeki durumun "felaket" olduğunu bildirdi

        İsrail ordu güçlerinin her geçen gün saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyindeki durum kritik bir aşamaya geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki durumu "felaket" olarak niteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:24
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        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
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        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

        "Gazze'nin kuzeyindeki durum felaket." ifadesini kullanan Ghebreyesus, sağlık tesislerinin etrafında ve içinde gerçekleşen (İsrail tarafından) yoğun saldırıların, sınırlı erişimin ve kritik tıbbi malzeme eksikliğinin, insanları hayat kurtarıcı bakımdan mahrum bıraktığını bildirdi.

        Ghebreyesus, Gazze Sağlık Bakanlığının Kemal Advan Hastanesi'ndeki İsrail kuşatmasının sona erdiğini ancak bunun ağır bir maliyetle gerçekleştiğini bildirdiğini aktardı.

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        Hastanede 44 erkek personelin gözaltına alınmasının ardından sadece kadın personel, hastane müdürü ve bir erkek doktorun acilen tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 200 hastaya bakmak üzere bırakıldığını belirten Ghebreyesus, "Kuşatma sırasında hastane tesislerinin ve tıbbi malzemelerin hasar gördüğü veya yok edildiğine dair raporlar içler acısı. Gazze'deki tüm sağlık sistemi bir yıldan uzun süredir saldırı altında." değerlendirmesinde bulundu.

        Ghebreyesus, hastanelerin her zaman çatışmalardan korunması gerektiğini vurgulayarak, sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğuna dikkati çekti.

        Gazze'nin çökmekte olan sağlık sistemimin geri kalanını güvence altına almanın tek yolunun derhal ve koşulsuz bir ateşkesin sağlanması olduğunu işaret eden Ghebreyesus, insanların hayatta kalmasının buna bağlı olduğunun altını çizdi.

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        #gazze
        #Tedros Adhanom  Ghebreyesus
        #haberler
        #DSÖ
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