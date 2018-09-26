Görüntüler yürek yakmıştı

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Annenin kızına şiddet uyguladığı iddiası

Tuzla'da kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen anne A.K'nin akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi. Anne ifadesinde ise, "Ben çocuğuma zarar verecek şekilde şiddet uygulamıyorum. Zaman zaman kol, bacak ve kalça kısımlarına ufak şekilde vurduğum olmuştur" dedi.

26.09.2018 - 09:17 | Güncelleme:

 

 İstanbul Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.K. gözaltına alındı. Annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, küçük çocuk B.D. koruma altına alındı. Şiddet gören B.D.'nin annesiyle birlikte yaşadığı evin duvarlarındaki yazılar dikkat çekti. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği görüldü.

"UFAK ŞEKİLDE VURDUĞUM OLMUŞTUR"

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan o anne Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi savcılıkta ifade veren anne A.K., kızı B.D'nin 6 yaşında olduğunu, o doğduktan 2 ay sonra babasının evi terk ettiğini söyledi. 6 yıldır kızıyla yaşadığını anlatan A.K., "Tüm çabalarıma rağmen ailemizi bir araya getiremedim. Ben çocuğuma zarar verecek şekilde şiddet uygulamıyorum. Ancak zaman zaman kol, bacak ve kalça kısımlarına ufak şekilde vurduğum olmuştur. Ben çocuğuma kesinlikle kötü davranmadım. Çocuğumu geri alacağım" dedi.

YARALAMA SUÇU
Savcılık A.K'yi, "alt soya karşı yaralama" suçundan adli kontrol uygulanması ve akıl sağlığının tespit edilmesi için gözlem altına alınması talebiyle mahkemeye sevk etti.

GÖZLEM ALTINA ALINDI

Mahkeme, A.K'nin yurt dışına çıkmamak ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Ayrıca A.K'nin akıl hastası olup olmadığının ve bunun davranışları üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına hükmetti. 

"ÇOCUĞUNDAN AYRI TUTULMALI"

Mahkeme A.K'nin geçmişte yaşamış olduğu olaylardan dolayı takıntılı bir kişilik olduğu, aynı şeyleri ve olayları tekrar tekrar anlattığı, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu tutanaklara geçirdi. Mahkeme A.K.'nin bu durumda çocuğuna bakabilecek, onunla gerektiği gibi ilgilenebilecek bir durumda olmadığı, onun da psikolojisini bozabileceği, bu nedenle çocuğunun kendisinden ayrı tutulması gerektiğini kaydetti.

 

 

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