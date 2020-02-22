İHA

Gaziantep'in Araban ilçesinde, önceki gün bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yukarıkaravaiz Mahallesi Su Deresi mevkiindeki bir tarlada kazı çalışması başlattı ve yapılan kazılar sonucunda insan kemikleri bulundu.

9 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre olayla ilgili Gaziantep il merkezi, Araban ilçesi ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda da Gündüz Karademir’in akrabalarının da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3’ü tutuklandı.

ANNESİ VE KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

20 yıl önce öldürülen Gündüz Karademir’in annesi Zeynep Karademir, ağabeyi Hasan Karademir ve Cemile Balta Araban da tutuklananlar arasında yer aldı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre Karademir Ailesi'nin gelini olan E.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Z.K. ve çocuklarının 18 yıl önce Gündüz Karademir'i öldürdüğünü iddia ederek jandarmaya başvurmuştu.

"TARTIŞMADA ÖLDÜRÜP GÖMDÜLER"

E.K. yaptığı ihbarda, ayrıldığı eşi Gündüz Karademir'in, Araban'ın Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki evlerinde kayınvalidesi ve diğer kardeşleri ile yaşadığı tartışmada öldürüldüğünü ve köyde evlerinin yakınındaki bir araziye gömüldüğünü söyledi.