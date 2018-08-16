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Annesinin elinden fırlayan minik kıza araba çarptı

Beylikdüzü’nde annesinin elinden fırlayarak yola atlayan minik kıza araba çarptı. Vatandaşlar, kucağındaki yaralı kızı ile yardım bekleyen anneyi teselli etmeye çalıştı. Ancak aileyi sakinleştirmek mümkün olmadı.

16.08.2018 - 09:42 | Güncelleme: İHA

Kaza, Yakuplu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesi ile birlikte dolaşmaya çıkan minik Aslı İ., annesinin elini bırakarak bir anda yola fırladı. Hususi aracın sürücüsü ise karşısına çıkan minik kıza duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük kız kafasından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, Aslı İ.’nin annesinin feryatlarını duyarak yardıma koştu. Vakit geçmeden ambulansa ve polis ekiplerine haber verildi. İHA'nın haberine göre, yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar küçük kız için adeta seferber oldu. Bu sırada kızın gözü yaşlı annesi ise kızını kucağına alarak gözü yaşlı bir şekilde ilk müdahalede bulundu. Olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde olayla ilgili incelemeler yaparak olaya karışan aracın sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

 

MİNİK KIZI KUCAKLAYIP AMBULANSA KOYDULAR

Kaza sonrası olayı duyan Aslı İ.’nin akrabaları da geldi. Minik kızın akrabaları bir süre boyunca öfkeli bir şekilde kazaya karışan sürücüyü sorduktan sonra olay yerine ambulansın gelmesiyle sakinleşti. Minik kızın büyükannesi olduğu öğrenilen bir kadın ise torununu kucaklayarak ambulansa koydu. Minik Aslı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

 

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