Antalya Büyükşehir COP31'e adaylığını duyurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen "Taraflar Konferansı olarak bilinen COP29" toplantısına davetli olarak katılarak, kentin iklim değişikliğine karşı hedefleri ve projelerini paylaştı.

Bakü'deki COP29'dan dönen belediye temsilcileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlere yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, COP29 deneyimleri, elde edilen kazanımlar, uluslararası gözlemler ve iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirildi.

Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, 29. Taraflar Konferansı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü çalışmalar ve yerel yönetimlerin bu süreçteki rolü üzerine bir sunum gerçekleştirildiğini belirtti. Konferansın önemine değinen Atasoy, "Dünyamızın ortak sorunu olan iklim değişikliğine yönelik politikaların görüşüldüğü bu toplantı, farkındalığın artırılması ve küresel işbirliklerinin sağlanması açısından çok büyük önem taşıyor. Antalya olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede karşılaştığımız zorlukları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Uluslararası işbirliklerine yönelik önemli görüşmeler yaptık. Ayrıca COP31'e ev sahipliği yapma konusunda adaylığımızı da açıkladık. Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yrd. Sayın Fatma Varank ile yaptığımız görüşmede, bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği yapıldığını ifade etti" dedi.

COP29'da Antalya Büyükşehir Belediyesi adına sunum yapan İklim Değişikliği Politikaları Araştırma Derneği Genel Sekreteri Nuray Çaltı da COP29'un ana temasının iklim finansmanı olduğunu belirtti. Çaltı, Antalya'nın Doğu Akdeniz makro iklim kuşağında yer almasından dolayı kuraklık ve denizden kaynaklı etkilerden en çok etkilenecek bölgelerden biri olduğunu vurguladı.