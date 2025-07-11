Antalya'da Başkanvekilliğine Büşra Özdemir seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Muhittin Böcek'in "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, CHP grubu, başkanvekili olarak Büşra Özdemir'i aday gösterdi. Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 104 oy kullanıldı. Yapılan sayımda boş çıkan 29 oy, geçersiz sayıldı. Geçerli 75 oyun tamamını alan Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevine getirildi.

Özdemir, yaptığı konuşmada, Torosların evladı Muhittin Böcek'in emanetine sahip çıkacak bir Yörük kızı olarak göreve başlayacağını söyledi.

Kendisine verilen göreve ve gösterilen güvene layık olabilmek için tüm gücüyle çalışacağını ifade eden Özdemir, "Onurlu emaneti taşırken Antalya halkına mahcup olmayacağıma söz veriyorum. Bu emanet nöbetidir. Burada olması gereken asıl kişi Muhittin Böcek'tir. Bu makam, yetki, sorumluluk onundur. Bu emaneti taşımanın onuru kadar ağırlığının da farkındayım. Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet bayrağının yere düşürmemek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.