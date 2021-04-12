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Antalya'da ev alev aldı, yaşlı adamı komşusu kurtardı

Antalya'da ısıtıcının neden olduğu yangında 70'li yaşlardaki çiftten Fatma Şamlı evden çıkarken, kocası Cahit Şamlı'yı komşusu kurtardı. Çift, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Antalya'da ev alev aldı, yaşlı adamı komşusu kurtardı
Yaşlı adamı yangından komşusu kurtardı
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DHA

Yangın, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 809 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Cahit ve Fatma Şamlı çifti, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı açıp yan odaya geçti. Yaşlı çift, bir anda patlama sesi duydu. Patlamayla beraber evde yangın çıktı.

KOMŞUSU EVDEN ÇIKARDI

Fatma Şamlı hemen daire kapısını açarak komşulardan yardım istedi. İçeride kalan Cahit Şamlı ise komşusu İlhan Kuşman tarafından evden çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Fatma ve Cahit Şamlı ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. DHA'nın haberine göre; yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlendi.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU, BİNA SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangınla beraber binada oturanlar panikle kendilerini sokağa attı. Yangından dolayı evlerinden çıkamayan bir çift ise bebekleriyle beraber balkonda bekledi. Sokağa çıkanlar ise sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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