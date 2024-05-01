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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne akın

        Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne akın

        Antalya'da hava sıcaklığının 25 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili doldu. 1 Mayıs tatilini fırsat bilen vatandaşlar ile turistler denizin keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:10
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        Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da, sahiller doldu.

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        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle okulların da tatil olmasıyla özellikle öğrenciler denize girmenin tadını çıkarttı.

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        Güneşli havanın keyfini çıkartan yerli ve yabancı tatilciler sıcaklığı 23 dereceyi bulan denize girdi.

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        Bazı gençlerin ise denizin ortasındaki kayalığa çıkıp, suya atlayarak eğlendiği görüldü.

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        Bazı kişiler sahilde güneşlenirken, bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti.

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        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığının cuma gününe kadar yükselmesi, cumartesi ve pazar günü ise düşmesi bekleniyor.

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        Pazar günü ise kentte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

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        #Antalya
        #Konyaaltı sahili
        #hava durumu
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