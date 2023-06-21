Antalya'da motosiklet yasağını yol kapatarak, protesto ettiler

Bölge esnafından Emin Zekai, "Burada bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Uygulanan yasak kimseye sorulmadı. Biz de Side'de motosikletle dolaşılmasını istemiyoruz ama acilen dışarı çıkmamız gerektiğinde ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bizim motosikletlerimiz için yer gösterilsin. Biz oraya bırakalım. Bir de bu yasak sadece bize uygulanıyor. Bazılarının tanıdıkları var, onlara uygulanmıyor. Bir şey ya yasaktır ya da değildir" dedi.