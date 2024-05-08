Antalya'da okul müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
Antalya Kemer'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada 54 yaşındaki ilkokul müdürü Erkan Şahin hayatını kaybetti. Şahin'in ölüm haberini alıp olay yerine gelen meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.
Antalya Kemer'de Göynük Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Şahin'in kullandığı motosikletle Selahattin Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, Küçük Çaltıcak Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle yol kenarına savrulan 54 yaşındaki Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şahin'in kaza yaptığını öğrenen meslektaşları haberi alır almaz bölgeye geldi.
MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şahin'in cansız bedenini gören meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
AYNI YERDE İKİNCİ KAZA
Kazayı görüp olay yerine gelen Antalya Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Cemal Talas da aynı yerde ikinci kazanın yaşandığını, hem kavşaktan hem de barınaktan araçların kontrolsüzce çıktığını, kavşağa ışıklandırma yapılması gerektiğini söyledi.
İKİNCİ KEZ ÜNİVERSİTE OKUYORMUŞ
Okul müdürü Şahin'in, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde ikinci kez üniversite okuduğu, derse gitmek için okuldan erken çıkarak motosikletine bindiği öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şahin’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücü Selahattin Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.