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Aracın plakaları bagajdan çıktı
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Antalya'da plakasız otomobille drift atıp kaçan sürücüye rekor ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, plakası olmayan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı. 7 bin 969 TL cezanın yanı sıra otomobil 60 gün trafikten men edilirken ehliyetine 60 gün süreyle el konulan araç sürücüsü psikoloğa sevk edildi.

06.11.2018 - 12:04 | Güncelleme: İHA

Manavgat Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi girişinde gerçekleştirilen kontrollerde ön ve arka plakaları sökülmüş, drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Trafik ekipleri 20 dakikalık kovalamacanın ardından kaçan otomobili Sanayi Sitesi içerisinde bir oto boyacıda ele geçirdi. Araç sürücüsü A.S.E. saklandığı yerde yakalanırken, aracın plakaları otomobilin bagajında bulundu.



07 JN 985 plakalı otomobilin sürücüsü A.S.E.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin TL, 32/3 gürültü çıkaran araçları kullanmak maddesince bin 2 TL, 23/4 aracın tescil plakasının sökülü halde araç kullanmak maddesince bin 694 TL olmak üzere 7 bin 969 TL para cezası uygulandı.

Otomobil 2918 sayılı trafik kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Psikoloğa sevk edilen araç sürücüsü psikoteknik değerlendirmenin ardından psikoloğun vereceği sürücü olabilir raporuna tabi tutulduktan sonra raporun olumlu olması halinde 30 gün sonra ehliyetini alabilecek.

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    nolcasa olmuş
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