Antalya'da vaşak ölüsü bulundu

Antalya'da Konya yolu üzerinde vaşak ölüsü bulundu
Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında kara yolunda vaşak ölüsü bulundu
Giriş: 31.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:38
Antalya-Konya kara yolunun Akseki'ye bağlı Gidengelmez Dağları eteklerindeki Tınaztepe mevkisinde bugün sabah saatlerinde vaşak ölüsü bulundu..png
Bir aracın çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kara yolu üzerinde yatar vaziyetteki vaşağı görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Vaşağın bölgeden alınması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı..png
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