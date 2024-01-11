Antalya'da yayaya koç saldırdı: O anlar kamerada
Antalya Finike'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, bir koçun boynuz darbesiyle yere düştü. Kalkarak yürümeye çalışan kişinin, küçükbaş hayvanlarla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın koçun boynuz darbesi sonucu düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AA'nın haberine göre; Turunçova Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, bir koçun boynuz darbesi sonucu yere düştü. Kalkarak yürümeye çalışan kişi, tekrar üzerine gelen küçükbaş hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.
Çevredeki vatandaşlar da hayvanların üzerlerine gelmesi nedeniyle koşarak iş yerine sığındı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.